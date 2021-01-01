بلدية خان يونس تشرع بإنشاء متنزه العائلة على شاطئ البحر

خانيونس / سما /

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة والمجلس الفلسطيني للإسكان بتنفيذ مشروع إنشاء متنزه العائلة بمساحة (1,500) مترًا مربعًا يقع في الجهة الجنوبية من شاطئ البحر غرب المدينة.

وذكر رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة، أن المشروع قد تم تمويله من حكومة كندا من خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UNHABITAT)، وتنفيذ المجلس الفلسطيني للإسكان في قطاع غزة.

وأكد د. البطة أن بلدية خان يونس تسعى بشكل مستمر لتنفيذ المشاريع التنموية المختلفة التي تلبي رغبة المجتمع المحلي في ظل الظروف الراهنة، حيث قامت في وقت سابق بتنفيذ ورش عمل متخصصة لـ (40) طفل وطفلة من أبناء خان يونس للمشاركة في تصميم متنزه "العائلة" وذلك في إطار مساعي البلدية لاحتضان مواهبهم وتنمية إبداعاتهم كون مشاركتهم في التخطيط والتصميم تساعد على إخراج أحلامهم وتصوراتهم ونظرتهم للبيئة المحيطة.

وشدد على ضرورة منح الأطفال المساحة المطلوبة في التفكير الإبداعي لإبراز مواهبهم الكامنة وترجمتها على أرض الواقع ورعايتها وتنفيذها وفق الامكانيات المتاحة، شاكرًا شركاء العمل على دورهم البارز في دعم المشاريع التنموية التي تؤسس إلى شراكات مجتمعية واسعة.

ومن جانبها أشارت رئيس قسم العلاقات الدولية بالبلدية أ. هيا الأغا إلى أهمية المشروع الذي جاء نتاج عمل مشترك مع المجلس الفلسطيني للإسكان والمجتمع المحلي ولجان الأحياء، حيث تم اعتماد مخرجات ورش العمل التي شارك فيها الأطفال والمتمثلة في أفكار "التصاميم" للفراغات العامة من خلال برنامج الكمبيوتر "ماين كرافت" وتجسيدها حيث تم تحويلها لمخططات وكان متنزه "العائلة" أبرز تلك المشاريع الجاري تنفيذها.