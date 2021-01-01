أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة صباح اليوم الخميس في عناوينها، إصابة 3 مواطنين خلال اقتحام الاحتلال محافظة طوباس، وهدم منشآت مختلفة وتجريف أراض في محافظات عدة.

وأبرزت الصحف تثمين رئيس دولة فلسطين محمود عباس لمواقف وجهود ومبادرة مصر بقيادة الرئيس السيسي لدعم شعبنا ونصرة قضيته العادلة.

كما أبرزت الصحف، لقاء رئيس الوزراء محمد اشتية مع رئيسة بعثة الصليب الأحمر وبحث أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال.

وفيما يلي أبرز عناوينها.

الحياة الجديدة:

اتحاد الصحفيين في زيمبابوي يطلق جائزة ياسر عرفات السنوية

الأسير عمر جعبري من اليامون يشرع بإضراب عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري الرئيس يثمن مواقف وجهود ومبادرة مصر بقيادة السيسي لدعم شعبنا ونصرة قضيته العادلة الرئيس: المشاركة الفلسطينية في إخماد الحرائق جاءت بدافع من إنسانية دولة فلسطين وشعبها بغض النظر عن أي شيء 3 إصابات في تياسير وهدم منشأتين زراعية وتجارية بقفين ويعبد اشتية يبحث مع رئيسة بعثة الصليب الأحمر أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال قمة "سادك" تعترض على قرار إسرائيل منح صفة مراقب بمنظمة الاتحاد الأفريقي

الأيام: بايدن يستقبل بينيت الخميس المقبل بالبيت الأبيض الرئيس: دوافع إنسانية وراء المشاركة في إطفاء الحرائق مواجهات وإصابات خلال اقتحام في محافظة طوباس هدم منشآت مختلفة وتجريف أراض في محافظات عدة

القدس: الشروع بإقامة حديقة لصالح المستوطنين على أرض "كرم المفتي"

الرئيس يستقبل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية كامل يبحث مع بينيت وغانتس ملف الحفاظ على الهدوء الأمني في القطاع "الوباء":

وفاة مواطنين ورصد 753 إصابة وازدياد أعداد من يحتاجون إلى دخول المستشفيات بينيت يلوح باحتمال إغلاقات جديدة مع تشديد القيود الوقائية في إسرائيل القدس: اشتية يبحث مع رئيسة بعثة الصليب الأحمر أوضاع المعتقلين في سجون الاحتلال الطيبي يرفض الاتهامات لفلسطينيين بالمسؤولية عن حرائق مدينة القدس إصابات بالرصاص خلال مواجهات في تياسير وهدم منشآت تجارية وتجريف أراض بعدة مناطق الرئيس يستقبل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية ويستعرض معه آخر المستجدات وفاتان و753 إصابة بكورونا.. والحالات الخطيرة تزداد اتهام شركات أميركية بتمويل أنظمة الكترونية تستخدمها إسرائيل ضد الفلسطينيين الفصائل بغزة تتفق على تفعيل المقاومة الشعبية غانتس يعيد النظر بالمصادقة على بناء منازل الفلسطينيين في مناطق "ج" أرباح البنك الإسلامي الفلسطيني تنمو بنسبة 77% في النصف الأول من 2021 بينت: إذا استمرت إغلاقات الوباء لن يبقى مال لـ "القبة الحديدية" _ ن.ع/ م.ب