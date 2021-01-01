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الإحصاء: ارتفاع الصادرات والواردات السلعية المرصودة خلال شهر حزيران مقارنة بسابقه

الخميس 19 أغسطس 2021 09:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإحصاء: ارتفاع الصادرات والواردات السلعية المرصودة خلال شهر حزيران مقارنة بسابقه



رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الصادرات ارتفعت خلال شهر حزيران من عام 2021 بنسبة 21% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 27% مقارنة مع شهر حزيران من عام 2020، حيث بلغت قيمتها 124.8 مليون دولار أميركي.

وأوضح الإحصاء في تقرير أصدره، اليوم الخميس، أن الصادرات إلى إسرائيل ارتفعت خلال شهر حزيران من عام 2021 بنسبة 22% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 92% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر حزيران من عام 2021. كما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 8% مقارنة مع الشهر السابق.

الواردات السلعية

ارتفعت الواردات خلال شهر حزيران من عام 2021 بنسبة 18% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 39% مقارنة مع شهر حزيران من عام 2020، حيث بلغت قيمتها 544.5 مليون دولار أميركي.

وارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر حزيران من عام 2021 بنسبة 9% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 50% من إجمالي قيمة الواردات لشهر حزيران من عام 2021. كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 28% مقارنة مع الشهر السابق.

الميزان التجاري للسلع المرصودة

أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل ارتفاعاً في قيمة العجز بنسبة 17% خلال شهر حزيران من عام 2021 مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفع بنسبة 42% مقارنة مع شهر حزيران من عام 2020، حيث بلغت قيمة العجز 419.7 مليون دولار أمريكي.

#الإحصاء الفلسطيني

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