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"ديلي بيست" الامريكية تصف جيش اسرائيل بــ"جيش التطهير العرقي"

الخميس 19 أغسطس 2021 09:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"ديلي بيست" الامريكية تصف جيش اسرائيل بــ"جيش التطهير العرقي"



القدس المحتلة / سما /

- وصفت صحيفة "التابلويد" الأميركية والمعروفة أيضا بـ"ديلي بيست"، جيش الاحتلال الاسرائيلي بأنه "جيش التطهير العرقي".

وكان كاتب في الصحيفة نشر قبل عدة أيام مقالا انتقد فيه الممثلة مايم بياليك التي اختيرت كمقدمة جديدة لبرنامج "جبرتي" مشيرا إلى أنها تبرعت عام 2014 لشراء واقيات ضد الرصاص لجيش الاحتلال الاسرائيلي الذي وصفه بجيش "التطهير العرقي".

وتعرضت الصحيفة لحملة ضغط من قبل اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة الاميركية، "اللجنة اليهودية الأميركية"، وعلى إثر ذلك قامت الصحيفة بتحرير المقال على موقعها يوم أمس واستبدلت وصف جيش التطهير العرقي بجملة أشارت فيها إلى "تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر في أبريل/ نيسان 2021 والذي قال، إن بعض تصرفات إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة "ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد"..

ويعد برنامج "جبرتي" من أكثر البرامج مشاهدة على القنوات التلفزيونية الأميركية ويبث عبر قناة "سي بي اس" المعروفة منذ العام 1965.

وردًا على الحملة، غرد مؤلف المقال، تيرهاكا لوف، على تويتر قائلا: "الصهيونية هي تعبير عن نظرية تفوق العرق الأبيض العنصرية".

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