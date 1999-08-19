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أسيران من جنين يدخلان أعواما جديدة في الأسر

الخميس 19 أغسطس 2021 09:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

دخل أسيران من جنين، اليوم الخميس 19/8/2021م، أعواما جديدة في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"

وأفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير المجاهد عبد الله أحمد فارس العارضة (42 عامًا) من بلدة عرابة بمحافظة جنين، أنهى 22 عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الثالث والعشرين في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 19/08/1999م، وأصدرت المحكمة الصهيونية حكمًا بحقه بالسجن (26) عامًا، بتهمة انتمائه وعضويته في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ونشاطاته في خلية عسكرية تابعة لها، ومشاركته في نشاطات عسكرية وإطلاق نار ضد قوات الاحتلال الصهيوني.

جدير بالذكر أن الأسير عبد الله العارضة ولد بتاريخ 29/08/1979 م، وهو أعزب، وهو أحد قادة أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال وأمير الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في الدورة السابقة 2019/2021م.

وأضافت مهجة القدس أن الأسيران محمد داوود متعب محمد طحاينة (47 عامًا) من بلدة السيلة الحارثية وعمار صبحي عبد عثمان موسى (44 عامًا)؛ من بلدة سيلة الظهر بمحافظة جنين أنهيا ثمانية عشر عامًا على التوالي في الأسر ويدخلان اليوم عامهم التاسع عشر في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلتهما بتاريخ 19/08/2003م، وأصدرت المحكمة الصهيونية حكمًا بحق المجاهد محمد طحاينة بالسجن (19) عامًا بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال، وبحق المجاهد عمار موسى حكمًا بالسجن لمدة (21) عامًا بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والمشاركة في أعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني.

جدير بالذكر أن الأسير محمد طحاينة ولد بتاريخ 01/02/1974م، وهو متزوج وله ثلاثة أبناء، والأسير عمار موسى ولد بتاريخ 09/10/1977م، وهو أعزب، ويقبع الأسرى عبد الله العارضة ومحمد طحاينة وعمار موسى حاليًا في سجن النقب الصحراوي.

#جنين #الأسرى #الاحتلال

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