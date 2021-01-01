بلدية غزة بالتعاون مع المنتدى الاجتماعي تنفذ جولة كيف شايفها

غزة / سما /

نفذت بلدية غزة، بالتعاون مع المنتدى الاجتماعي التنموي جولة لمجموعة من النشطاء على مرافق البلدية بعنوان "كيف شايفها"، بهدف تعريف المشاركين على مرافق البلدية والخدمات التي تقدمها للمواطنين.

وشارك في الرحلة التي تأتي على هامش فعاليات أسبوع البيت المفتوح بعد مرور عامين على المجلس البلدي برئاسة د. يحيى السراج؛ 35 شاباً وفتاة من شبان مدرسة النزاهة، والمنتدى الاجتماعي التنموي، ونشطاء من فعاليات مجتمعية.

وشملت الجولة؛ المكتبة العامة ومقر البلدية الرئيس ووحدة المراقبة والتحكم عن بعد ومركز رشاد الشوا الثقافي ومحطة الترحيل المؤقتة وغيرها من مرافق ومقار البلدية.