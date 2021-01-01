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وفاة شاب فلسطيني غرقًا قبالة سواحل عسقلان

الخميس 19 أغسطس 2021 07:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة شاب فلسطيني غرقًا قبالة سواحل عسقلان



رام الله / سما /

لقي الشاب شريف سعدي الجعبري (30 عاما)، من سكن مدينة الخليل، مصرعه غرقا في أحد شواطئ البحر الأبيض المتوسط قبالة مدينة بحر عسقلان، في ساعات متأخرة من ليل الأربعاء.

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وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن المركز تلقى بلاغا عن العثور على شخص، وهو فاقد للوعي، في مياه البحر إثر تعرضه للغرق في شاطئ دليله في مدينة عسقلان.

وأقرت طواقم الاسعاف وفاته في المكان بعد فشل محاولات إنعاشه، بعد أن انتشل من المياه بحالة خطيرة جدا.

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