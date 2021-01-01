  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب: روسيا والصين ستستفيدان من المروحيات والدبابات الأمريكية المتروكة في أفغانستان

الخميس 19 أغسطس 2021 05:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: روسيا والصين ستستفيدان من المروحيات والدبابات الأمريكية المتروكة في أفغانستان



واشنطن/سما/

أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن ثقته بأن روسيا والصين ستستفيدان من المعدات العسكرية الأمريكية المتروكة في أفغانستان.

وانتقد ترامب الرئيس جو بايدن لعدم قيام القوات الأمريكية بسحب أو تدمير النماذج المتقدمة من الأسلحة والمعدات العسكرية، التي وقعت في أيدي "طالبان".


وقال في حديث لقناة "نيوزماكس تي في": "لديهم الآن مروحيات "بلاك هوك"، ودبابات قتالية، أفضل الدبابات في العالم. وستستفيد منها روسيا والصين اللتان ستقومان باستنساخها".

وأضاف: "أنا متأكد أنهم سيزودون بها جميع خصوم الولايات المتحدة لينظموا إنتاج النسخ الرخيصة منها"، مضيفا أن هذا "أمر مخز" بالنسبة لأمريكا.

#ترامب #الصين #روسيا #أفغانستان #طالبان #الولايات المتحدة الأمريكية

الأكثر قراءة اليوم

مصادر لـ"سما": الساعات القادمة حاسمة في معركة رفع الحصار عن غزة

المتحدث باسم طالبان لقناة عبرية : نريد علاقات طيبة مع العالم ولا تعاون مع حماس

بالفيديو : عناصر طالبان يثيرون الجدل من داخل مدينة ملاهي في العاصمة كابل

المقاومة تتحسّب لـ«غدر» إسرائيلي وسط اتصالات مكثفة مع الاحتلال عبر الوسطاء ..

لهذا السبب .. اسرائيل لم ترد على صاروخ غزة وستدخل غدا مواد بناء وبضائع اخرى للقطاع

سفير أفغاني يكشف عن المبلغ الذي "حمله الرئيس غني إلى الإمارات"

المتحدث باسم طالبان يصدر توضيحا هاما بشأن مقابلته مع الإعلام الإسرائيلي

الأخبار الرئيسية

عباس

ورقة مصرية جديدة للتهدئة.. وهذا ما طرحه عباس كامل بشأن ملف الأسرى

تعديل

بالأسماء: الكشف عن تفاصيل وموعد التعديل الوزاري في الحكومة الفلسطينية

قصف

قناة عبرية تكشف: تقدم محادثات حول "تسوية" بين إسرائيل وحماس

مصدر أمني إسرائيلي يكشف آخر تطورات المنحة القطرية

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ووزير الأمن الداخلي الإسرائيلي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية