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الراقصة المصرية دينا تفاجئ متابعيها وتظهر بالحجاب (صور)

الخميس 19 أغسطس 2021 05:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الراقصة المصرية دينا تفاجئ متابعيها وتظهر بالحجاب (صور)



القاهرة/سما/

نشرت الراقصة المصرية دينا، في حسابها على إنستغرام مجموعة صور وهي ترتدي الحجاب.

وظهرت دينا وهي مرتدية عباءة وحجابا باللون الأبيض، وعلقت قائلة: “قريبا”.

ونقلت صحيفة “الوطن” المصرية عن دينا قولها إن هذه الصور تأتي في إطار دورها بمسلسل “السيدة زينب” الذي تواصل تصويره حاليا بمدينة الإنتاج الإعلامي، مضيفة أنها لم تتوقع الضجة حول الصور التي انتشرت كالنار في الهشيم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نافيةً ما تردد من أنباء بشأن ارتدائها الحجاب في حياتها العادية.

وتشارك دينا أيضا في مسلسل “البحث عن علا”، مع مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم هند صبري ويسرا وشيرين رضا وندى موسى، والمقرر عرضه على إحدى المنصات قريبا.

#الراقصة المصرية دينا #دينا بالحجاب #مسلسل السيدة زينب

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