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فيديو: انهيار سقف مطبخ على سيدة وهي تغسل الأطباق

الخميس 19 أغسطس 2021 05:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: انهيار سقف مطبخ على سيدة وهي تغسل الأطباق



وكالات

ظهر في فيديو نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية سقفا خشبيا ينهار بصورة مفاجئة على رأس سيدة أثناء غسلها الأطباق في مطبخ متواضع.

وأضافت الصحيفة أن السقف انهار نتيجة وضع قطع من الخشب المعد للاستخدام في التدفئة، عليه.

ولفتت إلى أن ابنة السيدة أسرعت لإنقاذها، وأنه لحسن الحظ لم تتعرض لإصابات بالغة واقتصرت إصابتها على بعض الخدوش.

#حوادث #مطبخ #انهيار

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