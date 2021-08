فيديو: انهيار سقف مطبخ على سيدة وهي تغسل الأطباق

ظهر في فيديو نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية سقفا خشبيا ينهار بصورة مفاجئة على رأس سيدة أثناء غسلها الأطباق في مطبخ متواضع.

وأضافت الصحيفة أن السقف انهار نتيجة وضع قطع من الخشب المعد للاستخدام في التدفئة، عليه.

ولفتت إلى أن ابنة السيدة أسرعت لإنقاذها، وأنه لحسن الحظ لم تتعرض لإصابات بالغة واقتصرت إصابتها على بعض الخدوش.

An overhead platform used to store firewood suddenly collapsed onto a woman while she was washing dishes. Luckily she was not hurt. pic.twitter.com/v3B7YSd7h7