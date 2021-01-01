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فلسطين و سيريلانكا تبحثان آفاق التعاون الثنائي في مجال السياحة

الخميس 19 أغسطس 2021 12:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين و سيريلانكا تبحثان آفاق التعاون الثنائي في مجال السياحة



رام الله/سما/

استقبلت وزيرة السياحة والاثار رولا معايعة، اليوم الأربعاء، سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الجديد لدى دولة فلسطين السفير نوالاج بنت كوري وبحضور القنصل الفخري لسريلانكا لدى فلسطين المحامي ميشيل الشوملي، وذلك في مقر وزارة السياحة والآثار بمدينة بيت لحم.

ورحبت الوزيرة معايعة بالسفير نوالاج والوفد المرافق له، مؤكدة تمنياتها الكبيرة له بالنجاح والتوفيق في مهمته الجديدة سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الجديد لدى دولة فلسطين، مشيرة إلى تطلعها للمزيد من التعاون الثنائي بين الطرفين في المجال السياحي ومجال التراث الثقافي


وأكدت معايعة على الهدف من خطة انعاش القطاع السياحي في انتاج واعتماد بروتوكولات صحية سياحية بمعايير عالمية، بالإضافة لرفع كفاءة العاملين في القطاع السياحة وخاصة في موضوع العناية والوقاية والسلامة العامة، وايجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل وتجهيز المنشآت السياحية، فضلاً عن التوعية والترويج السياحي لفلسطين.

وقالت معايعة، إن وزارة السياحة والآثار وفي إطار دورها وحرصها على تطوير وصيانة الأماكن السياحية الأثرية سعت لتطوير وتأهيل العديد من المواقع، ومشروع تغطية فسيفساء قصر هشام، الذي يضم أكبر وأجمل لوحة فسيفساء في الشرق الأوسط والعالم، يحظى باهتمام كبير جدا و تعتبر لوحة الفسيفساء والتي يحتضنها قصر هشام الاثري الاكبر في العالم بمساحة متصلة تصل لحوالي 827 متر مربع وتحتوي على 38 سجادة فسيفسائية و21 لونا صيغت ورسمت باحتراف وجمالية راقية.

واتفق الطرفان على تنظيم لقاء بين مكاتب السفر الفلسطينية وسفارة سيريلانكا في فلسطين بهدف اطلاع المكاتب على ما تمتلكه سيريلانكا من امكانيات سياحيه، واتفق الطرفان على توقيع مذكرة تفاهم في المجال السياحي وبهدف التبادل السياحي بين الجانبين

بدوره، شكر السفير الوزيرة معايعة على حسن الاستقبال، مؤكدا تطلعه لمزيد من العمل المشترك بين سيريلانكا وفلسطين.

#فلسطين #سيريلانكا #السياحة

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