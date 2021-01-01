تفاصيل لقاء غانتس مع وزير المخابرات المصرية

القدس المحتلة/سما/

التقى وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم الأربعاء، مع رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل.

وبحسب بيان لمكتب غانتس، فإنه تم مناقشة الحاجة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي، والحرب المشتركة على “الإرهاب” وأهمية حماية المصالح الأمنية المشتركة. بحسب نص البيان.

وأكد غانتس لضيفه على الأهمية التي تراها إسرائيل في تحقيق سلام طويل الأمد في جنوب إسرائيل، وكذلك في تعزيز حل قضية الأسرى والمفقودين في قطاع غزة.

وفي سياقٍ آخر، كشف هيئة البث العبرية، أنّ وفدًا أمنيًا إسرائيليًا، توجه مساء اليوم، إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، في ظل ما وصف بـ"تقدم المحادثات حول تسوية" بين إسرائيل وفصائل المقاومة في قطاع غزة.





وجاء ذلك بالتزامن مع المباحثات التي عقدها رئيس المخابرات العامة المصرية، الوزير عباس كامل، مع المسؤولين في "تل أبيب" ومدينة رام الله.