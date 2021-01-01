  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

تفاصيل لقاء غانتس مع وزير المخابرات المصرية

الخميس 19 أغسطس 2021 12:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل لقاء غانتس مع وزير المخابرات المصرية



القدس المحتلة/سما/

التقى وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم الأربعاء، مع رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل.

وبحسب بيان لمكتب غانتس، فإنه تم مناقشة الحاجة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي، والحرب المشتركة على “الإرهاب” وأهمية حماية المصالح الأمنية المشتركة. بحسب نص البيان.
وأكد غانتس لضيفه على الأهمية التي تراها إسرائيل في تحقيق سلام طويل الأمد في جنوب إسرائيل، وكذلك في تعزيز حل قضية الأسرى والمفقودين في قطاع غزة.

وفي سياقٍ آخر، كشف هيئة البث العبرية، أنّ وفدًا أمنيًا إسرائيليًا، توجه مساء اليوم، إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، في ظل ما وصف بـ"تقدم المحادثات حول تسوية" بين إسرائيل وفصائل المقاومة في قطاع غزة.


 
وجاء ذلك بالتزامن مع المباحثات التي عقدها رئيس المخابرات العامة المصرية، الوزير عباس كامل، مع المسؤولين في "تل أبيب" ومدينة رام الله.

#غانتس #عباس كامل #اسرائيل #قضية الأسرى #قطاع غزة #المخابرات المصرية

الأكثر قراءة اليوم

مصادر لـ"سما": الساعات القادمة حاسمة في معركة رفع الحصار عن غزة

المتحدث باسم طالبان لقناة عبرية : نريد علاقات طيبة مع العالم ولا تعاون مع حماس

بالفيديو : عناصر طالبان يثيرون الجدل من داخل مدينة ملاهي في العاصمة كابل

المقاومة تتحسّب لـ«غدر» إسرائيلي وسط اتصالات مكثفة مع الاحتلال عبر الوسطاء ..

لهذا السبب .. اسرائيل لم ترد على صاروخ غزة وستدخل غدا مواد بناء وبضائع اخرى للقطاع

سفير أفغاني يكشف عن المبلغ الذي "حمله الرئيس غني إلى الإمارات"

ريال مدريد يحسم موقفه من التعاقد مع محمد صلاح

الأخبار الرئيسية

تعديل

بالأسماء: الجاغوب يكشف تفاصيل التعديل الوزاري في الحكومة الفلسطينية وموعد حلف اليمين

قصف

قناة عبرية تكشف: تقدم محادثات حول "تسوية" بين إسرائيل وحماس

مصدر أمني إسرائيلي يكشف آخر تطورات المنحة القطرية

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ووزير الأمن الداخلي الإسرائيلي

اسرائيل

بالتزامن مع زيارة رئيس المخابرات المصرية.. وفد أمني اسرائيل في القاهرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية