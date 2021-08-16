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اعلام اسرائيلي يكشف حقيقة التعزيزات العسكرية لجيش الاحتلال قرب جنين

الأربعاء 18 أغسطس 2021 11:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعلام اسرائيلي يكشف حقيقة التعزيزات العسكرية لجيش الاحتلال قرب جنين



القدس المحتلة/سما/

نشر "لواء جفعاتي" التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء 18 اغسطس 2021 آليات ومدرعات عسكرية في قرية الجلمة البعيدة عن مدينة جنين 5 كم فقط.

بعض وسائل الاعلام توقعت أن نشر آليات ومدرعات عسكرية قرب مدينة جنين ينذر بنية الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عملية عسكرية ضد المقاتلين المقاومين من ابناء المخيم.

ووفقًا للقناة 12 الإسرائيلية فإن العربات المدرعة التي مرت قرب الجلمة تخص مناورة للواء جفعاتي مخطط لها مسبقًا، مشيرة إلى أن الجيش لا يخطط لاجتياح مدينة جنين كما يُشاع.

وقال الصحفي الاسرائيلي في قناة كان العبرية غال بيرغر: "لا صحة لما يشاع عن عملية عسكرية واسعة في جنين، الآليات العسكرية التي شوهدت كانت متوجهة لتدريبات عسكرية في منطقة أخرى.

وتشهد مدينة جنين اشتباكات مسلحة بشكل يومي بين مقاومين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي يؤدي إلى استشهاد واصابات عدد من المواطنين والمقاومين، وفرار القوات الاسرائيلية المقتحمة للمدينة تحت وابلِ من رصاص المقاومين.

واستشهد أربعة شبان فجر يوم الاثنين الماضي 16/8/2021، عقب اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها، شمال الضفة الغربية.

وأكدت مصادر في مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، استشهاد الشابين صالح أحمد محمد عمار (19 عاما) من مخيم جنين، ورائد زياد عبد اللطيف أبوسيف (21 عاما) من المدينة، في حين أشارت مصادر أمنية إلى أن قوات الاحتلال اختطفت جثمان الشهيد الثالث وهو الشاب نور عبد الإله جرار من مدينة جنين ومصاب آخر وهو الشاب أمجد إياد عزمي حيث وصفت إصابته بالخطيرة ، في حين أكد محافظ جنين ان الاحتلال لديه شهيدين مما يرفع الشهداء لـ4.

#جنين #جيش الاحتلال

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