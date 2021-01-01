الشرطة تحقق في وفاة مواطنة شرق بيت لحم

بيت لحم/سما/

توفيت مواطنة مساء اليوم الأربعاء 18 اغسطس 2021 في بلدة العبيدية شرق مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة في ظروف غامضة.

وكان مستشفى الحسين الحكومي أعلن عصر اليوم الاربعاء عن وصول مواطنة (28 عامًا) في حالة الخطر الشديد قبل أن يعلن الاطباء وفاتها متأثرة بإصابتها.

وقال المتحدث الرسمي باسم شرطة رام الله العقيد لؤي ارزيقات : "إن النيابة العامة باشرت التحقيق فيما بدأت الشرطة إجراءات البحث والتحري في ملابسات وفاة المواطنة".

وأضاف ارزيقات في بيان صحفي، أن غرفة عمليات شرطة بيت لحم تلقت بلاغاً حول وصول مواطنة تبلغ من العمر 28 عاما إلى مستشفى الحسين الحكومي بحالة خطرة حيث أعلن الأطباء فيما بعد عن وفاتها.

وأوضح أنه على الفور تحركت النيابة العامة على راس قوة من الشرطة للمكان للقيام باجراءات الكشف والمعاينة اللازمة وامرت باحالة الجثمان لمعهد الطب العدلي لاجراء الصفة التشريحية للوقوف على اسباب الوفاة.