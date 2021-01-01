تنويه مهم من الداخلية بغزة للمواطنين حول إجراءات مواجهة "كورونا"

غزة/سما/

أصدرت وزارة الداخلية بغزة مساء اليوم الأربعاء، تنويهاً مهماً للمواطنين حول إجراءات مواجهة كورونا.

وأكدت الداخلية على أنها لم تصدر أية تصريحات جديدة خاصة بالمتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني حول إجراءات مواجهة كورونا،حيث لا يوجد وجود أي توجه لفرض إجراءات إغلاق في هذه المرحلة، لافتة إلى أن ما يتم تداوله هي تصريحات قديمة تم تعديل تاريخ نشرها من قبل مروجي الشائعات.

ودعت الداخلية المواطنين للتأكد من أية تصريحات أو بيانات من خلال المنابر الرسمية لوزارة الداخلية والأمن الوطني والمتحدث باسمها.