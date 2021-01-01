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بايدن يستقبل نفتالي بينيت في 26 أغسطس الجاري

الأربعاء 18 أغسطس 2021 11:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن يستقبل نفتالي بينيت في 26 أغسطس الجاري



واشنطن/سما/

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سوف يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في واشنطن يوم 26 أغسطس/آب الجاري.

وأكد البيت الأبيض أن الزعيمان سيناقشان عددا من الملفات الدولية والإقليمية، بينها ملف إيران.


وأوضح بيان للبيت الأبيض أن بايدن "سوف يستقبل رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت في البيت الأبيض يوم 26 أغسطس 2021"، مضيفا أن الزيارة سوف "تعزز الشراكة بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

وتابع البيان أن بايدن وبينيت سوف يناقشان "قضايا محورية مرتبطة بالأمن الإقليمي والدولي، وتشمل إيران".

وبحسب بيان لرئاسة الوزراء في إسرائيل، فإن الوفد الإسرائيلي سيغادر البلاد في "الزيارة الدبلوماسية الأولى التي يقوم بها رئيس الوزراء منذ توليه مهام منصبه"، إلى واشنطن يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 24 آب/أغسطس الجاري، ويلتقي بالرئيس الأمريكي في 26 من الشهر نفسه.

وأشار البيان إلى أن الزيارة تعزز "الشراكة القريبة بين البلدين وتعكس العلاقات الوطيدة القائمة بينهما". وخلال كلمة متلفزة، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الملف الإيراني سيكون على رأس المناقشات بين الجانبين.

وقال بينيت حول اللقاء المرتقب: "سيكون لقاءا هاما مع الرئيس بايدن، وسيكون في صلبه الموضوع الإيراني"، مضيفا: "سنصل واشنطن مع توجه واضح قائم على المشاركة، وهدف يقضي بكبح النشاط الإقليمي السلبي لإيران... ومنع طهران من تحقيق اختراق يقربها من السلاح النووي".

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