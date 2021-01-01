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مصدر أمني إسرائيلي يكشف آخر تطورات المنحة القطرية

الأربعاء 18 أغسطس 2021 09:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر أمني إسرائيلي يكشف آخر تطورات المنحة القطرية



القدس المحتلة /سما/

قال مصدر أمني إسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، إنه سيتم الانتهاء من الاتفاق على آلية تحويل الأموال القطرية خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونقلت قناة ريشت كان العبرية عن المصدر قوله، إن صرف المنحة القطرية سيساعد على استعادة الهدوء، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار مساعي التسوية مع حماس.

من ناحية أخرى فيما يتعلق بإبرام صفقة تبادل أسرى، قال إنه لا تزال الفجوات كبيرة جدا ولا يبدو أن إغلاق هذا الملف قريب.

وفي ذات السياق، ذكرت القناة أن ضابطاً كبيراً في الجيش الإسرائيلي هو من زار شرم الشيخ المصرية اليوم تزامناً مع زيارة وزير المخابرات عباس كامل، ولقائه نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير جيشه بيني غانتس، إلى جانب زيارة خاطفة قام بها إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ووجه كامل دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى بينيت، لزيارة القاهرة.

وقال مكتب بينيت، إنه تم التباحث في قضايا مشتركة منها سياسية وأمنية واقتصادية، إلى جانب الوضع الراهن بغزة.

#المنحة القطرية #الاموال القطرية #قطر #قطاع غزة #حركة حماس

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