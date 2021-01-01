حماس: تمديد عزل الشيخ صلاح قرار سياسي للضغط عليه

غزة /سما/

اعتبرت حركة حماس، اليوم الأربعاء، تمديد عزل الشيخ رائد صلاح في سجنه بأنه قراراً سياسياً مصدره أعلى السلطات السياسية والأمنية في دولة الاحتلال.

وقال حسام بدران عضو المكتب السياسي لحماس في تصريح صحفي له، أن الهدف من تمديد عزل الشيخ صلاح، ممارسة مزيد من الضغط عليه بسبب مواقفه الثابتة والراسخة في الدفاع عن شعبنا داخل الأرض المحتلة عام 48.

وأضاف بدران “هذه الخطوة ضمن منهجية تقوم على إبعاد القيادات الوطنية عن الحاضنة الشعبية”.

وتابع “نجدد ثقتنا وتقديرنا للشيخ رائد وقناعتنا الراسخة بثباته وصموده، وبأنه سيبقى حاملاً للراية رغم كل التحديات والأثمان التي يدفعها”، مشيراً إلى أن الشيخ صلاح واحد من أهم الشخصيات الوطنية في الداخل التي حافظت على القضية والهوية والانتماء، خاصةً وأن اسمه ارتبط بالقدس والأقصى عبر سنوات طويلة.

ووجه القيادي في حماس رسالة للاحتلال قال فيها “نحن أصحاب الأرض وأصحاب الحق، وكل الجرائم التي تتخذها ضد شعبنا في الداخل والخارج لن تغير من قناعتنا، ولن نساوم أو نهادن حتى تحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والعودة”.