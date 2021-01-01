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القاهرة: معرض التشكيلي “فلسطين في ضمير العالم” يختتم أعماله بدار الأوبرا

الأربعاء 18 أغسطس 2021 09:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
القاهرة: معرض التشكيلي “فلسطين في ضمير العالم” يختتم أعماله بدار الأوبرا



القاهرة /سما/

اختتم، اليوم الأربعاء، المعرض التشكيلي “فلسطين في ضمير العالم” والذي يضم 40 لوحة فنية وتشكيلية بدار الأوبرا بالقاهرة، تتضمن الأحداث الجارية في فلسطين.

وقال الفنان التشكيلي المنظم للمعرض حسن الطوخي، إن اختيار هذا الاسم للمعرض يأتي في لحظة تتسابق فيها الأحداث السياسية والاقتصادية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لذلك حاولت التعبير عنها بروح متفائلة من أجل تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين بطريقة فنية.

وأضاف الطوخي، إن مصر من أوائل الدول التي وقفت بجانب الشعب الفلسطيني الشقيق نصرة لقضيته العادلة، لهذا نحن كفنانين لا بد أن نترجم هذا الدعم قولا وفعلا، والمعرض كانت وسيلتي لذلك، ورسالته هو أننا لن ننسى القضية الفلسطينية مهما حدث وسندعمها بكل الطرق الممكنة، مشيرا إلى أن المعرض عقد برعاية وزيرة الثقافة بمصر إيناس عبد الدايم، ورئيس دار الأوبرا المصرية مجدي صابر، وافتتحه رئيس المجلس الأعلى للثقافة هشام عزمي.

وأوضح أن المعرض يضم 40 لوحة فنية بألوان الأكليريك والباستيل، وكانت من أبرز اللوحات “شهداء الحرب والسلام”، والصرخة، والمسجد الأقصى، وصبرا وشاتيلا، وحي الشيخ جراح، مؤكدا أن الأحداث الفلسطينية الأخيرة كانت تقدم وجوه مختلفة للحياة كلها في آن واحد، كوجه مليء بالصمود الباسل لأهل الشيخ جراح، وآخر مليء بالدعم الذي أظهره الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منوها إلى أن المعرض تتضمن أيضا على بورتريهات لمشاهير العرب من السياسين والفنانين، مثل الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات، والرئيس أنور السادات، والرئيس جمال عبد الناصر، والرئيس عبد الفتاح السيسي، إضافة إلى عدد من العلماء والمشاهير من الساسة والفنانين .

#معرض تشكيلي #دار الأوبرا

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