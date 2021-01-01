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قمة “سادك” تعترض بالإجماع على قرار منح إسرائيل صفة مراقب بمنظمة الاتحاد الإفريقي

الأربعاء 18 أغسطس 2021 09:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
قمة “سادك” تعترض بالإجماع على قرار منح إسرائيل صفة مراقب بمنظمة الاتحاد الإفريقي



ليلونجوي (مالاوي) /سما/

أعربت قمة دول مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية “سادك” عن قلقها واعتراضها على القرار الأحادي الذي اتخذته مفوضية الاتحاد الإفريقي بمنح إسرائيل صفة مراقب لدى الاتحاد الإفريقي.

جاء ذلك في البيان الختامي للقمة العادية لمجموعة دول جنوب أفريقيا الحادية والأربعون لرؤساء دول وحكومات المجموعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (سادك) في ليلونجوى عاصمة جمهورية مالاوي.

وحضر القمة رؤساء دول وحكومات: بوتسوانا، والكونغو الديمقراطية، ومدغشقر، وملاوي، وموزمبيق، وجنوب إفريقيا، وتنزانيا، وزيمبابوي، وناميبيا، وإيسواتيني، وليسوتو، وأنغولا، وجزر القمر، وزامبيا.

#مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية #سادك #اسرائيل #الاتحاد الافريقي

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