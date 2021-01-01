شرق المتوسط يُسجّل أعلى عدد اسبوعي للوفيات بكورونا منذ بداية الوباء

عمان /سما/

أظهر التقرير الأسبوعي للوضع الوبائي لكوفيد-19 لمنظمة الصحة العالمية، للفترة من 9-15 من شهر آب الجاري، أن إقليم شرق المتوسط أبلغ عن أكثر من 502 ألف حالة جديدة وأكثر من7000 حالة وفاة جديدة، وبذلك يكون عدد حالات الإصابة المبلّغ عنها مشابها لتلك التي تم الإبلاغ عنها في الأسبوع السابق للفترة المحددة أعلاه.

كما وأظهر التقرير، الذي وصل نسخة منه لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات الأسبوعية بنسبة 15 بالمئة، حيث سجّل الإقليم، لذات الفترة أعلاه، أعلى عدد أسبوعي للوفيات منذ بداية الوباء.

وكانت الزيادة في الوفيات مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة في الوفيات الجديدة التي أبلغ عنها العديد من البلدان في المنطقة، بما في ذلك جمهورية إيران الإسلامية، والمغرب، وباكستان، والجمهورية العربية السورية واليمن.

ووفقا للتقرير، ارتفع العدد العالمي للحالات الجديدة لكوفيد-19 خلال الشهرين الماضيين، وتم الإبلاغ عن أكثر من 4.4 مليون حالة في الفترة 9-15 من شهر آب الجاري؛ ويُعزى هذا الاتجاه المتزايد في الإصابات إلى حد كبير إلى الزيادات في إقليمي غرب المحيط الهادئ والأمريكيتين اللتين أبلغتا عن زيادات بنسبة 14 بالمئة و 8 بالمئة على التوالي، مقارنة بالأسبوع السابق للفترة المحددة أعلاه.

هذا وبلغ العدد التراكمي للحالات المبلّغ عنها على مستوى العالم الآن أكثر من 206 ملايين حالة، والعدد التراكمي للوفيات ما يقرب من 4.4 مليون وفاة، بحسب التقرير.

يُشار إلى أن الأقاليم التابعة لمنظمة الصحة العالمية، هي شرق المتوسط، وأفريقيا، وأوروبا، والأمريكيتين، وجنوب شرق آسيا وغرب المحيط الهادئ.