  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

شرق المتوسط يُسجّل أعلى عدد اسبوعي للوفيات بكورونا منذ بداية الوباء

الأربعاء 18 أغسطس 2021 08:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرق المتوسط يُسجّل أعلى عدد اسبوعي للوفيات بكورونا منذ بداية الوباء



عمان /سما/

أظهر التقرير الأسبوعي للوضع الوبائي لكوفيد-19 لمنظمة الصحة العالمية، للفترة من 9-15 من شهر آب الجاري، أن إقليم شرق المتوسط أبلغ عن أكثر من 502 ألف حالة جديدة وأكثر من7000 حالة وفاة جديدة، وبذلك يكون عدد حالات الإصابة المبلّغ عنها مشابها لتلك التي تم الإبلاغ عنها في الأسبوع السابق للفترة المحددة أعلاه.

كما وأظهر التقرير، الذي وصل نسخة منه لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات الأسبوعية بنسبة 15 بالمئة، حيث سجّل الإقليم، لذات الفترة أعلاه، أعلى عدد أسبوعي للوفيات منذ بداية الوباء.

وكانت الزيادة في الوفيات مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة في الوفيات الجديدة التي أبلغ عنها العديد من البلدان في المنطقة، بما في ذلك جمهورية إيران الإسلامية، والمغرب، وباكستان، والجمهورية العربية السورية واليمن.

ووفقا للتقرير، ارتفع العدد العالمي للحالات الجديدة لكوفيد-19 خلال الشهرين الماضيين، وتم الإبلاغ عن أكثر من 4.4 مليون حالة في الفترة 9-15 من شهر آب الجاري؛ ويُعزى هذا الاتجاه المتزايد في الإصابات إلى حد كبير إلى الزيادات في إقليمي غرب المحيط الهادئ والأمريكيتين اللتين أبلغتا عن زيادات بنسبة 14 بالمئة و 8 بالمئة على التوالي، مقارنة بالأسبوع السابق للفترة المحددة أعلاه.

هذا وبلغ العدد التراكمي للحالات المبلّغ عنها على مستوى العالم الآن أكثر من 206 ملايين حالة، والعدد التراكمي للوفيات ما يقرب من 4.4 مليون وفاة، بحسب التقرير.

يُشار إلى أن الأقاليم التابعة لمنظمة الصحة العالمية، هي شرق المتوسط، وأفريقيا، وأوروبا، والأمريكيتين، وجنوب شرق آسيا وغرب المحيط الهادئ.

#فيروس كورونا #منظمة الصحة العالمية

الأكثر قراءة اليوم

المتحدث باسم طالبان لقناة عبرية : نريد علاقات طيبة مع العالم ولا تعاون مع حماس

صحيفة إسرائيلية: كيف يمكن حل معضلة غزة بعيداً عن وصفها “مالاً قطرياً”؟

بالفيديو : عناصر طالبان يثيرون الجدل من داخل مدينة ملاهي في العاصمة كابل

لهذا السبب .. اسرائيل لم ترد على صاروخ غزة وستدخل غدا مواد بناء وبضائع اخرى للقطاع

المقاومة تتحسّب لـ«غدر» إسرائيلي وسط اتصالات مكثفة مع الاحتلال عبر الوسطاء ..

سفير أفغاني يكشف عن المبلغ الذي "حمله الرئيس غني إلى الإمارات"

في رسالة عبر اللاسلكي.. القسام: لن نصمت طويلاً على الحصار ولمعركتنا فصول لم تكتب بعد

الأخبار الرئيسية

مصدر أمني إسرائيلي يكشف آخر تطورات المنحة القطرية

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ووزير الأمن الداخلي الإسرائيلي

اسرائيل

بالتزامن مع زيارة رئيس المخابرات المصرية.. وفد أمني اسرائيل في القاهرة

طالبان

لهذا السبب..قلق إسرائيلي من تقارب بين طالبان وحماس والأخيرة تعلق

مصادر لـ"سما": الساعات القادمة حاسمة في معركة رفع الحصار عن غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية