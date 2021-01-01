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غزة: القوى الوطنية تُطلق سلسلة فعاليات تبدأ السبت المقبل

الأربعاء 18 أغسطس 2021 08:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: القوى الوطنية تُطلق سلسلة فعاليات تبدأ السبت المقبل



غزة /سما/

أعلنت القوى الوطنية والإسلامية بغزة، عن انطلاق سلسلة فعاليات تبدأ بالمهرجان المركزي في الذكرى الـ 52 لإحراق المسجد الأقصى المبارك، وذلك في مخيم ملكة شرق مدينة غزة، وذلك يوم السبت المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وقالت القوى الوطنية، في مؤتمر صحفي، "إن الاحتلال واهم إن اعتقد أنه سيحقق بالعدوان والحصار المفروض على شعبنا ومقدساتنا مالم يحققه بميدان المواجهة، ولن نسمح للعدو بانتهاك مقدساتنا وقتل ابنائنا وحصار شعبنا".

وتوجهت القوى الوطنية، بالدعوة لجماهير الشعب الفلسطيني وإلى كافة وسائل الاعلام للمشاركة وتغطية المهرجان المركزي الكبير والحاشد في ملكة يوم السبت.

وأكدت القوى الوطنية والإسلامية في غزة، اليوم الأربعاء، أن "ما لم يأخذه الاحتلال بالعدوان والقصف لن يحصل عليه عبر الحصار والاغلاق"، محذرةً أن استمرار الاغلاق على القطاع يزيد من حالة التوتر في القطاع.

#القوى الوطنية والإسلامية #قطاع غزة #المسجد الاقصى #اسرائيل

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