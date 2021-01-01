تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ووزير الأمن الداخلي الإسرائيلي

رام الله /سما/

تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بارليف، قدم خلاله الشكر للرئيس على مشاركة الدفاع المدني الفلسطيني في إخماد الحرائق التي اندلعت غربي القدس خلال الأيام الماضية.

ووصف الوزير الإسرائيلي الحرائق بالمأساة الكبيرة، وقال إن المساعدة الفلسطينية كانت مهمة ومؤثرة.

بدوره، أكد الرئيس أن المشاركة الفلسطينية في إخماد الحرائق جاءت بدافع من إنسانية دولة فلسطين وشعبها بغض النظر عن أي شيء، مشددًا على أن فلسطين تبادر دوما لمثل هذه المساعدات الإنسانية مهما كلفت من ثمن.