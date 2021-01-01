لأول مرة.. الجيش الإسرائيلي يُدرب مُجندين جُدد على تشغيل الطائرات المُسيّرة

القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع "ماكو" العبري، أن الجيش الإسرائيلي بدأ تدريب المُجندين الجدد على تشغيل الطائرات المُسيّرة، والتي تساهم بمساعدة قوات الجيش على جمع المعلومات الاستخباراتية، وتحديد الأهداف وغيرها.



وأضاف الموقع أنه لأول مرة خضع مؤخرًا 47 شابًا من المقرر أن ينتظموا في صفوف التجنيد الالزامي للجيش الإسرائيلي من البلدات النائية، لتأهيل مهني في مجال التجهيز للجيش، بهدف وضعهم كمشغلين للطائرات المسيرة في الوحدات القتالية خلال فترة التجنيد التي تبدأ في تشرين ثاني/ نوفمبر وآذار/ مارس القادمين.



وأوضح أن الشبان في إطار برنامج تابع للجيش الاسرائيلي يتلقى به الالاف من طلاب الثانويات فرصة للتعرف على عوالم التكنولوجيا المخصصة للخدمة العسكرية كمقاتلين، ويهدف البرنامج لمساعدتهم في الوصول إلى مسارات تكنولوجية في الجيش الإسرائيلي.