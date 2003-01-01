تمديد العزل الانفراديّ بحقّ الشيخ رائد صلاح حتى نهاية محكوميّته

القدس المحتلة / سما /

مدّدت سلطات الاحتلال، اليوم الأربعاء، العزل الانفراديّ، بحقّ الشيخ رائد صلاح، حتّى نهاية محكوميّته.

جاء ذلك بعد أن كانت نيابة الاحتلال، قد قدّمت الأحد قبل الماضي، طلبا، لتمديد العزل الانفراديّ للشيخ صلاح، ستة أشهر إضافية، بحسب ما قال المحامي خالد زبارقة، أحد أفراد طاقم الدفاع عنه، في بيان.

وذكر البيان أنّ النيابة قدّمت الطلب “باسم سلطة السجون، للمحكمة المركزية في بئر السبع”.

وقضى صلاح، أحكامًا مختلفة في سجون الاحتلال، كانت الأولى عام 1981، والثانية عام 2003، والثالثة عام 2010، فيما اعتقل بعدها بعام في بريطانيا، ثم أعيد اعتقاله في عام 2016، ومنذ عام 2017 وهو ملاحق ضمن ما يعرف بملف الثوابت.

وطالبت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في بيان أصدرته قبل نحو أسبوعين، سلطة السجون وحكومتها، بوقف التنكيل بالشيخ صلاح، محمّلة إياهما المسؤولية عن ذلك.