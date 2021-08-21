غزة: الهلال الأحمر تعلن تغيير اسمها إلى "جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية"

غزة / سما /

أعلنت جمعية الهلال الأحمر لقطاع غزة، عن تغيير اسم الجمعية إلى جمعية "عبد الشافي الصحية والمجتمعية"، اعتباراً من يوم السبت الموافق 21/8/2021.

بدوره قال مدير عام الجمعية حاتم أبو القرايا، إنّه تمّ تغيير الاسم بناءً على طلب الجهات الرسمية، نظراً لوجود تشابه بين جمعية الهلال الأحمر لقطاع غزة وهي جمعيتنا التي تأسست عام 1972، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني التي تمثّل السلطة الفلسطينية.

وأوضح أبو القرايا، أنّ إدارة الجمعية استجابت للطلب، واتبعت كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لتغيير الاسم، من طرح الموضوع على الجمعية العمومية ومن ثم اختيار اسم واعتماده بالطرق الرسمية.

وبيّن أبو القرايا أنّ الاسم المقترح في البداية كان اسم الدكتور حيدر عبد الشافي، ولكن نظراً لوجود أيضاً مركز يحمل نفس الاسم تمّ التوصل لاسم "جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية".

ولفت أبو القرايا إلى أنّ تغيير الاسم تصادف مع مرور خمسين عاماً من العطاء في جمعيتنا، ونحن نحتفل الآن باليوبيل الذهبي، أطلقنا الاسم الجديد تماشياً مع 50 عاماً من العطاء والخدمة لشعبنا.

وتابع: "الجمعية منذ اليوم الأول لتأسيسها تعمل بهدف وفكر واضحين، وهو خدمة الفئات المختلفة من أبناء شعبنا، وبالتحديد الفئات الهشة والمهمشة، ونحن نعمل بالدرجة الأولى من أجل هذه الفئات، ما حدث هو مجرد تغيير في الاسم فقط، ولكن ستبقى الجمعية بكافة أنشطتها وكوادرها تعمل بنفس الفكر والتوجه من خلال برامجنا المعروفة، سواء البرنامج الصحي وحماية وتمكين المرأة والبرنامج الثقافي، إضافةً إلى البرنامج الخاص بالمساعدات الإنسانية".

وفي السياق، أكّد مدير عام الجمعية على أن نجاح أي مؤسسة يعود لمدى تقدير الشعب لها، مضيفاً "جمعيتنا أثبتت أنها كانت وستبقى سنداً لكافة الفئات المحتاجة للخدمة الصحة والمجتمعية".

وختم أبو القرايا "رسالتنا على المستوى العملي تتمثل بالشعار الذي أطلقناه منذ بداية عام 2018 وهو خدمة راقية لشعب يستحقه، نحن نهتم بجودة الخدمة المقدمة لشعبنا لأننا نرى أنهم يستحقون الحياة ويستحقون الخدمة الجيدة ذات الجودة العالية.