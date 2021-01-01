ترامب: كنا نرشو المقاتلين الأفغان لمحاربة "طالبان"

واشنطن/سما/

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن بلاده كانت تقدم رشوة للمقاتلين في أفغانستان لمواجهة حركة "طالبان"، وهم توقفوا عن القتال بعد أن لم يعودوا يتلقوا هذه الأموال.



وقال ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز" إن "أفغانستان لم تعد تقاتل طالبان لأنهم لم يعودوا يتقاضون رواتب للقيام بذلك"، زاعما أن "المقاتلين الأفغان كانوا يقومون بالأعمال الأساسية منذ سنوات فقط لأن الولايات المتحدة دفعت لهم المال وزودتهم بالأسلحة المطلوبة".

وأضاف: "سعت الولايات المتحدة لتعليمهم محاربة طالبان بعد مغادرتها، لكنهم لم يهتموا بعد أن لم يتلقوا أي مدفوعات.. لذلك كنا نوعا ما نقدم لهم رشوة مقابل القتال".

وكان ترامب عبر في تصريحات صحفية أمس الثلاثاء عن غضبه لمقدار الأموال التي أهدرت في أفغانستان، وقال: "لقد أنفقنا 42 مليار دولار سنويا. تأملوا هي 42 مليارا. كما أفهم، روسيا تنفق 50 مليار دولار سنويا على جيشها بأكمله".