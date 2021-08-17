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تركي آل الشيخ يرصد مكافأة كبيرة لنادي الاتحاد السعودي للفوز على الرجاء المغربي

الأربعاء 18 أغسطس 2021 05:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركي آل الشيخ يرصد مكافأة كبيرة لنادي الاتحاد السعودي للفوز على الرجاء المغربي



الرياض/سما/

تعهد رئيس هيئة الترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ، بتقديم مليون ريال لنادي الاتحاد السعودي، في حال تتويجه بلقب بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال على حساب الرجاء لمغربي.

وغرد آل الشيخ عبر حسابه في "تويتر" قائلا: "تلقيت دعوة كريمة من سمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، لحضور نهائي كأس البطولة العربية (لكرة القدم) كأس جلالة الملك محمد السادس.. يا رب تسمح الظروف وأكون حاضرا.. قلوبنا مع العميد، قلوبنا مع الآتي، للإدارة الشابة أخي أنمار وأخي أحمد، الكأس نبيه في جدة ومني مبلغ مليون ريال دعم إذا فزتم".


وتقام مواجهة الاتحاد والرجاء، يوم السبت المقبل على ملعب مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط.

#تركي آل الشيخ #الاتحاد السعودي #الرجاء المغربي #لقب بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال

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