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منها أمريكا.. أكثر من 20 دولة تتعهد بـ"التأكد من أن أصوات النساء الأفغانيات ستسمع"

الأربعاء 18 أغسطس 2021 05:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
منها أمريكا.. أكثر من 20 دولة تتعهد بـ"التأكد من أن أصوات النساء الأفغانيات ستسمع"



واشنطن /سما/

أعربت مجموعة من الدول منها الولايات المتحدة وبريطانيا في بيان مشترك عن قلقها إزاء وضع النساء في أفغانستان بعد سيطرة حركة "طالبان" على معظم أراضي البلاد منها العاصمة كابل.

وجاء اليوم الأربعاء في بيان منشور على موقع الخارجية الأمريكية والذي وقعت عليه بالإضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا كل من ألبانيا والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا والإكوادور والسلفادور وهندوراس وغواتيمالا ومقدونيا الشمالية ونيوزيلندا والنرويج وباراغواي والسنغال وسويسرا والاتحاد الأوروبي: "نشعر بالقلق العميق إزاء النساء الأفغانيات وحقوقهن في التعليم والعمل والتنقل، ونحث من يتخذ موقف القوة والحكم في مختلف أنحاء أفغانستان على ضمان حمايتها".

وشدد البيان على أن النساء والأطفال يستحقنون، كالشعب الأفغاني ككل، العيش بأمان وسلامة وكرامة، مشيرا إلى ضرورة منع أي من أشكال التمييز والظلم بحقهم.

وتابع البيان: "إننا في المجتمع الدولي مستعدون لمساعدتهن بالدعم الإنساني والعون بغية التأكد من أن أصواتهن ستسمع".

وتعهد الموقعون على البيان بأنهم "سيتابعون عن كثب كيفية ضمان أي حكومة مستقبلية للحقوق والحريات التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياة النساء في أفغانستان خلال الساعات الـ20 الماضية".

#الولايات المتحدة #افغانستان

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