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سفير أفغاني يكشف عن المبلغ الذي "حمله الرئيس غني إلى الإمارات"

الأربعاء 18 أغسطس 2021 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفير أفغاني يكشف عن المبلغ الذي "حمله الرئيس غني إلى الإمارات"



وكالات

قال السفير الأفغاني لدى طاجيكستان محمد زهير أغبار، في مؤتمر صحفي، إن الرئيس أشرف غني، سرق عند فراره من أفغانستان 169 مليون دولار من خزينة الدولة.

ووصف هروب الرئيس غني بأنه "خيانة للدولة والأمة". وأشار السفير إلى أنه يعترف بنائب رئيس الوزراء أمر الله صالح، كرئيس لأفغانستان.

وأكد السفير، أنه سيتصل بالإنتربول ويطلب اعتقال أشرف غني من أجل إحالته إلى محكمة دولية.


من جانبه، قال شخريور نازرييف مدير المكتب المركزي الوطني للإنتربول في طاجيكستان، إنه لم يتلق مثل هذا الطلب بشأن اعتقال غني.

في وقت سابق، قال نائب الرئيس الأفغاني أمر الله صالح، إنه وعلى عكس الرئيس الفار أشرف غني، بقي في البلاد، ووفقا للدستور، بات رئيس الدولة المؤقت.

#الامارات #افغانستان #طالبان #الولايات المتحدة الأمريكية

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