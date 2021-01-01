إصابة جندي إسرائيلي بحريق في زورق عسكري

القدس المحتلة / سما /

أصيب جندي إسرائيلي بجروح وصفت بالخطيرة من جراء حريق شب في سفينة تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلي، اليوم الأربعاء.

وعُلم أن الحريق شب في سفينة كانت راسية في قاعدة الكوماندوز البحري الإسرائيلي في عتليت.

وجاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي أن "جنديا إسرائيليا أصيب بجروح خطيرة صباح اليوم، نتيجة حريق شب في زورق كان يقوم فيه بتصليحات تقنية روتينية في قاعدة بحرية في شمال البلاد".

وأضاف البيان أن الحريق شب فيما "كان الزورق في البحر"، ونقل الجندي لتلقي العلاج الطبي في المستشفى.

ولفت البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي "يحقق في الحريق" الذي "لم تتضح ملابساته بعد".