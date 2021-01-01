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فشل المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية وكذلك وحدات لفلسطينيين بمناطق (ج)

الأربعاء 18 أغسطس 2021 04:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
فشل المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية وكذلك وحدات لفلسطينيين بمناطق (ج)



القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة ريشت كان العبرية، اليوم الأربعاء، أن لجنة التخطيط والبناء التابعة للإدارة المدنية، فشلت اليوم في المصادقة على بناء 2223 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

وأشارت القناة، إلى أنه كان من المفترض أن تجتمع اللجنة اليوم للمصادقة على مخططات البناء، إلا أنه لم تجتمع لنفس السبب الذي فشلت بالاجتماع فيه أمس للموافقة على بناء 800 وحدة سكنية لصالح الفلسطينيين في مناطق (ج).

ويعود سبب عدم الاجتماع لطلب من لجنة العمال في الإدارة المدنية التي اتخذت هذه الخطوة احتجاجًا على الأجور وظروف العمل.

وكانت هذه المخططات حازن على موافقة وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، والجهات العكسرية الأخرى.

ووفقًا لذات المصادر، فإن نفتالي بينيت رئيس الحكومة الإسرائيلية أمر بمنع المصادقة على 1200 وحدة استيطانية أخرى بسبب الوضع الحساس في العلاقات مع الإدارة الأميركية وقرب الاجتماع الذي سيعقده مع الرئيس جو بايدن.

#البؤر الاستيطانية #استيطان #مناطق ج #اسرائيل #الاراضي الفلسطينية #الضفة الغربية

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