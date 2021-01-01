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إصابتان بالرصاص الحي خلال مواجهات في تياسير

الأربعاء 18 أغسطس 2021 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابتان بالرصاص الحي خلال مواجهات في تياسير



طوباس /سما /

 أصيب، اليوم الأربعاء، شابان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية تياسير شرق طوباس.  

وأفادت مصادر طبية، بأن الطواقم الطبية تعاملت مع اصابتين بالرصاص الحي في الأطراف السفلية وصفتا بالطفيفة، نقلتا إلى المستشفى لاستكمال العلاج.  

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت، صباحا، مدينة طوباس وقرية تياسير شرقا، واعتقلت مواطنا من طوباس، كما أعاقت وصول الطلاب لمقاعد الدراسة في مدرسة ذكور تياسير.  

ولا تزال قوات الاحتلال متواجدة حتى اللحظة في قرية تياسير، مع اندلاع مواجهات أطلق الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

#مواجهات #قوات الاحتلال #قرية تياسير

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