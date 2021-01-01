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رئيس الكنيست يطلب من غانتس التحقيق في أسباب منع الطيبي من دخول “الإبراهيمي”

الأربعاء 18 أغسطس 2021 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الكنيست يطلب من غانتس التحقيق في أسباب منع الطيبي من دخول “الإبراهيمي”



القدس المحتلة / سما /

طلب ميكي ليفي رئيس الكنيست، اليوم الأربعاء، من وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، التحقيق لمعرفة سبب منع أحمد الطيبي من القائمة العربية المشتركة، من دخول المسجد الإبراهيمي في الخليل خلال زيارته للمدينة يوم السبت الماضي.

وأكد ليفي في رسالته لغانتس – بحسب موقع واي نت العبري – على أهمية توعية الجنود الإسرائيليين بدور عضو الكنيست ودوره في النظام الديمقراطي. وفق وصفه.

وتبين أن الطيبي كان يملك تصريحًا من الجيش الإسرائيلي يسمح له بدخول المسجد الإبراهيمي.

وكان جندي إسرائيلي اعترض طريق الطيبي ومنعه وأعضاء من القائمة من الدخول للمسجد الإبراهيمي يوم السبت الماضي.

#ميكي ليفي #الكنيست الإسرائيلي #اسرائيل #احمد الطيبي #القائمة العربية المشتركة #الحرم الابراهيمي

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