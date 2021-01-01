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المدير التجاري لباريس سان جيرنان يكشف حجم مبيعات النادي من قميص ميسي

الأربعاء 18 أغسطس 2021 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
المدير التجاري لباريس سان جيرنان يكشف حجم مبيعات النادي من قميص ميسي



وكالات

كشف المدير التجاري لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، فابيان أليجر، حقيقة الأرقام الضخمة المتداولة بشأن مبيعات قميص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وترددت أنباء أن المتجر الرسمي لباريس باع 800 ألف قميص للبرغوث الأرجنتيني في غضون أيام قليلة، من انضمام ميسي إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان هذا الصيف، قادما من برشلونة في صفقة انتقال حر.

وقال أليجر في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "من الجنون الحديث عن مثل هذه الأرقام، نعم، المبيعات كانت هائلة، ولكننا بعيدون تماما عن بيع مليون قميص".

وأضاف :"صفقة ميسي تمت بسرعة كبيرة، ولم يكن ذلك شيئا يمكن أن نتوقعه، بالطبع أسرعنا في توفير القمصان، لكن الأمر يتعلق أكثر بأوقات تصنيع شركائنا، سواء كانت نايكي أو أديداس أو بوما، نحن لسنا سحرة".

جدير بالذكر أن صفقة ميسي تمت بعد أيام قليلة من بيان برشلونة بشأن صعوبة تجديد عقده والاكتفاء بالفترة التي قضاها في "كامب نو".

#قميص ميسي #ليونيل ميسي #كرة القدم #باريس سان جيرمان

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