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ركاب سفينة يصدمون برؤية حوت عملاق يراقبهم من المياه (فيديو)

الأربعاء 18 أغسطس 2021 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
ركاب سفينة يصدمون برؤية حوت عملاق يراقبهم من المياه (فيديو)



وكالات

صدم ركاب سفينة بمشاهدة حوت عملاق ظهر من قاع المحيط إلى سطح المياه مقتربا من حافة السفينة بشكل كبير.

صور فريق رحلة بحرية في أستراليا مشهدا مذهلا للحظات اقتراب حوت أحدب عملاق من سفينتهم خلال إبحاريهم عبر المياه الإقليمية لأستراليا.


ونشرت الصفحة الرسمية لدائرة السياحة الأسترالية على "إنستغرام" مشاهد فيديو وثقها المواطنون للحظات مدهشة جدا وصفت بـ"اللقاء الودي" حيث ظهر الحوت على سطح المياه واقترب بشكل كبير من السفينة.

وبحسب موقع "hindustantimes" الذي نشر خبرا عن الحداثة، فقد ظهر الحوت وكأنه ينظر من أسفل المياه إلى ركاب السفينة وهو يراقب تحركاتهم وانفعالاتهم أثناء مشاهدته.

#حوت #بحار

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