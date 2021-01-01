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القبض على المشتبه بهما- الشرطة تبطل مفعول عبوة معدة للانفجار في بيت لحم

الأربعاء 18 أغسطس 2021 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على المشتبه بهما- الشرطة تبطل مفعول عبوة معدة للانفجار في بيت لحم



بيت لحم / سما /

أبطلت الشرطة اليوم مفعول عبوة مجهزة للانفجار كانت قد وضعت في احد شوارع مدينة بيت ساحور، وألقت القبض على المشتبه بهما بتجهيزها.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إشارة وصلت لعمليات شرطة بيت لحم مفادها وجود جسم مشبوه بأحد شوارع مدينة بيت لحم على الفور تم تحريك وحدة هندسة المتفجرات للمكان حيث تبين أن الجسم المشبوه هو عبارة عن عبوه مصنعة وجاهزة للانفجار حيث تم تفكيكها وأبطال مفعولها.

وأضافت أن المباحث العامة بدأت بإجراءات البحث والتحري وجمع المعلومات ومتابعة الكاميرات حيث تم الاشتباه بشخصين من سكان المحافظة وتحديد مكان تواجدهما وبعد استصدار إذن تفتيش من النيابة العامة تم التوجه لمكان وجودهما وإلقاء القبض عليهما وضبط بحوزتهما مواد شبيهه بالمواد المستخدمة بتصنيع العبوه المتفجرة التي تم إبطالها.

وأشارت انه تم إحضار الشخصين المقبوض عليهما والمضبوطات لمديرية الشرطة وبسماع أقوالهما أفادا انهما قاما بتصنيع العبوه بهدف الانتقام من أشخاص لوجود خلافات عائليه معهم .

وأكدت انه تم تحويل المشتبه بهما والمضبوطات للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما حسب الأصول.

#الشرطة الفلسطينية #بيت ساحور #عبوة ناسفة

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