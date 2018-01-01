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رياض محرز يتضامن مع المغرب

الأربعاء 18 أغسطس 2021 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
رياض محرز يتضامن مع المغرب



لندن/سما/

عبر الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، عن تضامنه مع الشعب المغربي إثر الحرائق التي اجتاحت البلاد خلال الأيام القليلة الماضية.

ونشر رياض محرز "تدوينة" عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، كتب فيها: "الصلاة من أجل المغرب"، مرفوقة بإمويجي رفع الأيدي للدعاء والعلم المغربي.


وحرص الدولي الجزائري الوقوف إلى جانب المغرب في هذه المحنة، خاصة وأن والدته تنحدر من أصول مغربية، وعليه قرر إبداء دعمه للشعب المغربي في محنة الحرائق التي اندلعت بداية هذا الأسبوع في إقليم شفشاون، والتهمت الأخضر واليابس، وتسببت في خسائر مادية جسيمة، ولحسن الحظ لم تخلف أي خسائر بشرية.

ويعرف عن رياض محرز قائد منتخب الجزائر ميله للأعمال الخيرية وقيادته للحملات التضامنية وجمع التبرعات، وآخرها قيامه بتقديم تبرعات للجزائر من أجل مجابهة تداعيات جائحة كورونا، من خلال توفير أجهزة تكثيف الأكسجين ومولدات الأكسجين للمستشفيات الجزائرية، فضلا عن تضامنه الكبير مع ضحايا حرائق الجزائر، التي خلفت حوالي 69 ضحية.

يذكر أن رياض محرز (30 عاما) انتقل إلى صفوف مانشستر سيتي عام 2018 قادما من ليستر سيتي، وشارك في 144 مباراة مع السيتي في مختلف المسابقات، وسجل خلالها 39 هدفا، إضافة إلى 37 تمريرة حاسمة.

#رياض محرز #المغرب #الجزائر

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