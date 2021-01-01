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أبو مجاهد: القادة تركوا إرثًا جهاديًا في نفوس مقاتلينا والشعب

الأربعاء 18 أغسطس 2021 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو مجاهد: القادة تركوا إرثًا جهاديًا في نفوس مقاتلينا والشعب



غزة / سما /

أكدت لجان المقاومة الشعبية في فلسطين أن ارتقاء عدد من قادتها أسس لإبقاء جذوة المقاومة والثورة مشتعلة في نفوس كل الأحرار من أبناء الشعب ومقاتلي ألوية الناصر صلاح الدين.

وقال مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة محمد البريم "أبو مجاهد" في تصريح في الذكرى السنوية العاشرة لارتقاء قادة اللجان أبو عوض النيرب، وعماد حماد، وخالد شعت، وعماد نصر، وخالد المصري، إن الانتصار الكبير الذي حققته مقاومة الشعب في "معركة سيف القدس" هو امتداد طبيعي وأصيل لجهاد ومقاومة وتضحيات القادة الشهداء .

وأضاف أن "الاحتلال واهم إذا اعتقد بأنه سيحقق بالحصار والتدليس والخداع مالم يحققه عبر الحرب والعدوان".

وشدد على أن المقاومة متمسكة بإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في قطاع غزة وحفظ كرامة المواطنين ووقف أي أعمال استفزازية بالقدس والضفة.

كما قال: "أمام تهرب وإخلال بهذه الالتزامات من قبل قادة الاحتلال فإن المقاومة لديها خيارات متعددة ستكون حاضرة لتغيير هذا الواقع الذي يحاول الاحتلال فرضه على غزة ".

#لجان المقاومة الشعبية #ابو مجاهد #الشعب الفلسطيني

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