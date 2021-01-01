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المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد رئيس مكتب تمثيل قبرص الجديد

الأربعاء 18 أغسطس 2021 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

تسلم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الأربعاء، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، نسخة من أوراق اعتماد رئيس مكتب تمثيل قبرص الجديد ديميتريس أسوس.

واستعرض المالكي خلال اللقاء، آخر التطورات على الساحتين الداخلية والإقليمية، مثمنا العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين.

وأعرب عن تطلعه الى تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، مشيرا إلى ضرورة الاتفاق على جدول زمني، لإعادة تفعيل الاجتماعات الثنائية واللجان المشتركة بين الجانبين.

وتمنى المالكي لديميتريس أسوس النجاح في مهامه الجديدة، مبديا استعداد الوزارة بكافة قطاعاتها للتعاون من أجل تسهيل مهامه، بما يخدم تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

بدوره، عبر أسوس عن سعادته بالمهام الجديدة الموكلة اليه، مؤكدا موقف بلاده الثابت والداعم لشعبنا الفلسطيني ومؤسساته، وأنه سيعمل من أجل تعزيز وتطوير العلاقات القبرصية- الفلسطينية على كافة المستويات: السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.

#قبرص #رياض المالكي #الخارجية

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