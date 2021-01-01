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التربية تستنكر اعتداء الاحتلال على الطلبة والكادر التعليمي في طوباس

الأربعاء 18 أغسطس 2021 02:21 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

استنكرت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على طلبة وكادر مدرسة ذكور تياسير الثانوية في مديرية طوباس، والذي أسفر عن إصابة الطالب حسام صبيح، كما منع الطلبة والمعلمين من الوصول إليها.

وأكدت الوزارة، أن هذه الممارسات المجحفة والمتواصلة بحق الأطفال والطلبة وأبناء الأسرة التربوية في كافة المناطق، تتطلب اتخاذ موقف حازم من دول العالم والمؤسسات الحقوقية والقانونية ومنظمات حماية الأطفال، خاصة في ظل تصاعد وتيرة الاعتداءات مع مستهل العام الدراسي، الأمر الذي يعرقل وصول الطلبة إلى مدارسهم، ويحرمهم من تلقي تعليمهم بشكل آمن ومستقر أسوة بأطفال العالم.

#طوباس #الاحتلال #التربية والتعليم

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