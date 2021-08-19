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كورونا تضرب مجددا..إغلاق مدارس منطقة النصارية في نابلس غدا

الأربعاء 18 أغسطس 2021 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا تضرب مجددا..إغلاق مدارس منطقة النصارية في نابلس غدا



رام الله / سما /

قررت محافظة نابلس بناءً على مجريات الحالة الوبائية وارتفاع أعداد الإصابات في منطقة النصارية، وحرصاً على سلامةِ الطلاب والطالبات في المدارس التعليمية، إغلاق مدارس منطقة النصارية ليوم غدٍ الخميس الموافق 19/8/2021 منعاً من انتشار الفيروس، على أن تعود الدراسة ضمن مستجدات الوضع الراهن وبناءً على المؤشرات في البلدة.

ودعت محافظة نابلس وبالتعاون مع اللجنة الصحية كافة المواطنين للتوجه لتلقي طعم فيروس كورونا حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، ومنعاً من تفاقم الأعراض في حال تعرض الشخص للإصابة بالفيروس ، وحماية لأهلهم وأحبتهم.

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