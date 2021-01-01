"عاشق من فلسطين".. عمل فني فلسطيني يجسد الوحدة الفلسطينية

غزة / سما /

أصدرت مجموعة شبابية فلسطينية أمس الثلاثاء عمل فني يجسد الأمل بالوحدة الفلسطينية من خلال فيديو غنائي بعنوان " عاشق من فلسطين " كلمات الشاعر الفلسطيني محمود درويش وغناء حمادة نصر الله ورهف الشمالي من فرقة صول باند وألحان ناهض الريس واخراج محمود أبو غلوة .



ويجتاز العمل الفني حواجز اللغة والمكان والزمان ويقدم الموسيقى بطريقة واقعية تجسد بشكل فريد الامل بالوحدة الوطنية الفلسطينية . حيث تم تصوير العمل بمشاركة أكثر من 40 شابا فلسطينيا بين الوطن والشتات وتم تسجيل الاغنية في استديوهات موسيقية ما بين فلسطين وتركيا واستراليا .



فكرة العمل الفني بدأت مع الملحن الشاب ناهض الريس الفلسطيني المقيم في أستراليا حين قرأ كلمات قصيدة عاشق من فلسطين للشاعر الراحل محمود درويش وقام بتلحينها موسيقيا لتتحول إلى عمل فني يعكس تجارب الفلسطينيين حول العالم ويظهر الوحدة الفلسطينية عبر الحدود من القدس إلى يافا وغزة والشتات .



وبدأ العمل الفني يرى النور بعد لقاء جمع الملحن الشاب ناهض الريس مع الفنان الشاب حمادة نصر الله في قطاع غزة قبل عدة سنوات لينتج عنه هذا العمل الفني رغم الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة من حروب وحصار وتضييق ومعيقات احالت من انتاج العمل وأدت إلى تنفيذه بالشكل الحالي . حيث شاركت الفنانة الشابة رهف الشمالي الغناء من غزة وتابع حمادة نصر الله وباقي أعضاء فرقة صول باند الغناء من تركيا فيما تم تصوير الأجزاء الباقية من الإنتاج ما بين غزة وتركيا واستراليا .



الجدير بالذكر أن فرقة صول باند تستعد الآن إلى تنظيم جولة عروض فنية جديدة في أوروبا . بعد أن تم إطلاق العرض الأول لأغنية عاشق من فلسطين على قناة الملحن الشاب ناهض الريس و قناة فرقة صول باند على اليوتيوب .