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الشعر يغطي جسد طفل رضيع تناول دواءً بعد الولادة

الأربعاء 18 أغسطس 2021 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعر يغطي جسد طفل رضيع تناول دواءً بعد الولادة



وكالات / سما /

كشفت إحدى مستخدمات تيك توك عن أن الشعر بات يغطي جسم طفلها الرضيع كرجل بالغ بعد أن تناول دواءً عقب ولادته.

ونشرت الأم مقطع فيديو على تيك توك توضح فيه كيف ولد طفلها وهو يعاني من حالة نادرة تسمى فرط الأنسولين الخلقي، لذلك وضعه الأطباء على دواء ديازوكسيد، مما أدى لنمو الشعر بشكل كثيف في جميع أنحاء جسمه.

وتظهر الصور التي تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، كيف نما الشعر على ساقي وذراعي وظهر الطفل كأثر جانبي للعلاج.

وقالت الأم في مقطع الفيديو الذي تمت مشاهدته أكثر من 77 مليون مرة "عندما يصبح طفلك كثيف الشعر بسبب الاضطرار إلى تناول دواء. لقد تم وضعه على دواء يسمى الديازوكسيد، ولم يكن لديه كل هذا الشعر عندما ولد، لكنه ظهر بعد العلاج".

وردت الأم على الأشخاص الذين اقترحوا عليها إزالة شعر الطفل، قائلة إنها لن تفعل ذلك، وأضافت أيضًا أنها لا تهتم بما يقوله الآخرون عن ابنها، وشاركت مقطعًا لها وهي ترقص بسعادة معه بين ذراعيها، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

#الولادة #طفل #شعر #جسد #رضيع #فرط الأنسولين

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