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وزيرة الصحة: تسجيل حالتي وفاة و753 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الأربعاء 18 أغسطس 2021 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: تسجيل حالتي وفاة و753 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين



رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل وفاتين، و753 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و118 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، أن الوفاتين سُجلتا في قطاع غزة، فيما لم تسجل وفيات في محافظات الضفة.

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: قلقيلية (31)، طولكرم (65)، نابلس (115)، طوباس (14)، سلفيت (20)، جنين (39)، أريحا والأغوار (6)، رام الله والبيرة (44)، بيت لحم (7)، ضواحي القدس (2)، الخليل (6)، قطاع غزة (404)، موضحة أنه تم إجراء 6463 فحصا.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في المحافظات حسب التالي: قلقيلية (2)، نابلس (22)، طوباس (2)، جنين (21)، أريحا والأغوار (1)، رام الله والبيرة (9)، بيت لحم (4)، ضواحي القدس (2)، الخليل (5)، قطاع غزة (50).

وذكرت أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 97.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.6% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 22 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 61 مصابا، بينهم 3 مصابين على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن العدد الإجمالي للمواطنين الذين تلقوا الطعومات ضد فيروس "كورونا" في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 667,894، بينهم 432,731 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

#فيروس كورونا #فلسطين #كورونا في غزة #الضفة الغربية

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