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اضراب تجاري شامل في طولكرم احتجاجا على استمرار انقطاع الكهرباء واحتجاجات ليلية متواصلة

الأربعاء 18 أغسطس 2021 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
اضراب تجاري شامل في طولكرم احتجاجا على استمرار انقطاع الكهرباء واحتجاجات ليلية متواصلة



طولكرم/ سما/

 ساد الإضراب التجاري الشامل صباح اليوم الأربعاء مدينة طولكرم بشمال الضفة الغربية، استجابة لدعوة من فصائل العمل الوطني في طولكرم من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا، احتجاجا على استمرار انقطاع التيار الكهربائي وعدم حل مشكلة الكهرباء من قبل الجهات الرسمية .

وقد شهدت مدينة طولكرم حتى ساعات متأخرة من ليلة أمس احتجاجات واسعة في المدينة، أشعل خلالها المواطنون الإطارات المطاطية على عدد من مفترقات الطرق بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من المدينة استمرت لساعات طوبلة .
وقال اياد جراد امين سر حركة فتح في طولكرم ان الامور ليلة امس قد خرجت عن السيطرة لاسيما بعد قطع التيار الكهربائي عن خط رقم 1 وخط رقم 2 ونحن نحذر كافة المسؤولين من الوصول الى هذه النقطة ولازلنا نحذر .

وأضاف: ان ما حدث في طولكرم اثر بشكل كبير على كافة مناحي الحياة في المحافظة من كافة النواحي، ما دفع المواطنين الى الخروج الى الشوارع .

وبين جراد ان سلطة الطاقة والحكومة مطالبة بتوفير الحلول السريعة في اسرع وقت ممكن كما يجب نقل نقاط الربط من داخل الخط الاخصر الى طولكرم حتى لايتكرر ما حدث بالامس بسبب ان الانقطاع كان من قبل الجانب الاسرائيلي .
واكد ان كافة مشاكل الكهرباء في مكافة المحافظات الفلسطينية قد تم حلها من قبل سلطة الطاقة لماذا طولكرم لم تحل مشكلتها حتى الان؟ على الرغم من المطالبات المتكررة .وقال ان حركة فتح قد اخذت على عاتقها الوقوف مع ابناء طولكرم والضغط من اجل الوصول الى حلول سريعة في محافظة يبلغ عدد سكانها اليوم 200 الف مواطن .
وحذر مين سر حركة فتح في طولكرم ان فتح ومعها كافة الفصائل والمواطنين ستصعد من خطواتها التصعدية "نحن نمهل الحكومة الفلسطينية حتى يوم الاثنين القادم لحل هذه الاشكالية واذا لم تحل سوف ننظم اعتصاما امام مقر مجلس الوزراء في رام الله ".

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