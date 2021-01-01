  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

هنية: تطبيق الاحتراف الجزئي بغزة الموسم القادم

الأربعاء 18 أغسطس 2021 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية: تطبيق الاحتراف الجزئي بغزة الموسم القادم



غزة / سما /

كشف عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة, عن وجود خطة لانطلاق دوري المحترفين الجزئي في قطاع غزة للعبة الطائرة الموسم القادم.

وقال هنية خلال كلمته في احتفال تكريم نادي الصداقة بحصوله على لقب الدوري, إن المسابقة الجديدة ستشمل 6 أندية في قطاع غزة, مع توفير دعم قيمته 3 آلاف دولار لكل فريق.

وأوضح أن الدوري سيحمل اسم المرحوم "رسمي جابر" مؤسسة لعبة الطائرة في فلسطين, ويهدف لتطوير اللعبة والأندية بشكل عام, بهدف الحفاظ على المواهب في قطاع غزة.

يشار إلى أن الصداقة حصد لقب دوري الطائرة هذا الموسم, بعد فوزه في المباراة الفاصلة على خدمات جباليا (3-1).

#عبد السلام هنية #المجلس الأعلى للشباب والرياضة #الاحتراف الجزئي #الصداقة #غزة #دوري الطائرة

الأكثر قراءة اليوم

وزير اسرائيلي سابق يكشف سبب عدم رد الجيش على صواريخ غزة..

المتحدث باسم طالبان لقناة عبرية : نريد علاقات طيبة مع العالم ولا تعاون مع حماس

صحيفة إسرائيلية: كيف يمكن حل معضلة غزة بعيداً عن وصفها “مالاً قطرياً”؟

بعد امتناعه عن الرد.. صواريخ غزة تُحرج بينت وردود فعل اسرائيلية غاضبة

هآرتس تكشف.. قادة الحكومة الاسرائيلية وصلوا غلاف غزة خلسة

بالفيديو : عناصر طالبان يثيرون الجدل من داخل مدينة ملاهي في العاصمة كابل

لهذا السبب .. التلغراف: طالبان ستغرق الغرب بالهيروين

الأخبار الرئيسية

اضراب تجاري شامل في طولكرم احتجاجا على استمرار انقطاع الكهرباء واحتجاجات ليلية متواصلة

قبل انفجار غزة .. وزير المخابرات المصرية يصل تل أبيب واجتماع هام لفصائل المقاومة اليوم

لهذا السبب .. اسرائيل لم ترد على صاروخ غزة وستدخل غدا مواد بناء وبضائع اخرى للقطاع

في رسالة عبر اللاسلكي.. القسام: لن نصمت طويلاً على الحصار ولمعركتنا فصول لم تكتب بعد

المقاومة تتحسّب لـ«غدر» إسرائيلي وسط اتصالات مكثفة مع الاحتلال عبر الوسطاء ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية