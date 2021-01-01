هنية: تطبيق الاحتراف الجزئي بغزة الموسم القادم

غزة / سما /

كشف عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة, عن وجود خطة لانطلاق دوري المحترفين الجزئي في قطاع غزة للعبة الطائرة الموسم القادم.

وقال هنية خلال كلمته في احتفال تكريم نادي الصداقة بحصوله على لقب الدوري, إن المسابقة الجديدة ستشمل 6 أندية في قطاع غزة, مع توفير دعم قيمته 3 آلاف دولار لكل فريق.

وأوضح أن الدوري سيحمل اسم المرحوم "رسمي جابر" مؤسسة لعبة الطائرة في فلسطين, ويهدف لتطوير اللعبة والأندية بشكل عام, بهدف الحفاظ على المواهب في قطاع غزة.

يشار إلى أن الصداقة حصد لقب دوري الطائرة هذا الموسم, بعد فوزه في المباراة الفاصلة على خدمات جباليا (3-1).