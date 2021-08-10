أسيران في "عصيون" يرويان تفاصيل الاعتداء عليهما أثناء الاعتقال

رام الله / سما /

نقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، شهادة أسيرين يقبعان في مركز توقيف "عصيون" جنوب بيت لحم، تعرضا للضرب المبرح والتنكيل خلال عمليات اعتقالهما، واقتيادهما الى المعتقل.

وأوضحت الهيئة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الأسير اصرار معروف (21 عاما) من عين قينيا برام الله، اعتقل بتاريخ 10/8/2021 من منزل عائلته بعد منتصف الليل، حيث قام عدد من الجنود بالاعتداء عليه بالضرب على كافة أنحاء جسده بالأرجل والبساطير الحديدية وأعقاب البنادق ما تسبب له بالعديد من الكدمات والرضوض ونزيف شديد بالأنف.

ولفتت الهيئة، الى أن الأسير يعاني من ألام شديدة في الركبة وأوجاع حادة في الظهر، الى جانب معاناته من مرض السكري.

وفي السياق، أفاد الأسير معتز فيصل عساف (27 عاما) من مخيم قلنديا، والذي اعتقل بتاريخ 12/8/2021 بعد منتصف الليل، بأنه تم القاؤه على وجهه لحظة الاعتقال من قبل عدد من الجنود وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب المبرح بالأرجل والأيدي والبنادق والسحل على الأرض، ما تسبب له بالعديد من الرضوض، والآلام الحادة في الجهة اليسرى من البطن.