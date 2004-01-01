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الاحتلال يواصل إهمال الحالة الصحية للأسير المريض جمال عمرو

الأربعاء 18 أغسطس 2021 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إهمال الحالة الصحية للأسير المريض جمال إبراهيم عمرو (48 عاما) من الخليل، والذي يعاني من تدهور في وضعه الصحي، حيث تشير المعطيات الطبية إلى احتمالية إصابته بورم سرطاني في الكبد والكلى.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الأسير عمرو المعتقل منذ العام 2004، والمحكوم بالسجن المؤبد والقابع في سجن "نفحة"، عانى على مدار سنوات اعتقاله من مشاكل صحية، وخضع لعملية جراحية في المعدة، كما عانى مؤخرا من التهابات شديدة في المسالك البولية استدعت نقله قبل أسبوع الى مستشفى "سوروكا" لمدة 5 أيام.

وأشارت إلى أن إدارة سجون الاحتلال تماطل في توفير أدنى متطلبات الرعاية الصحية للأسير عمرو، ما يهدد حالته الصحية بالتفاقم بشكل متسارع، علماً أنه متزوج وله ثلاثة أبناء.

#الاحتلال

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