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بعد سماح سلطات الاحتلال .. 500 تاجر يغادرون غزة عبر “ايرز”

الأربعاء 18 أغسطس 2021 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد سماح سلطات الاحتلال .. 500 تاجر يغادرون غزة عبر “ايرز”



غزة / سما /

 سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح الأربعاء، بمغادرة مئات التجار من قطاع غزة، عبر حاجز بيت حانون/ايرز، إلى داخل الأراضي المحتلة.

وذكرت مصادر أمنية في غزة بأن سلطات الاحتلال سمحت بعبور أكثر من 500 تاجر عبر الحاجز، لممارسة عملهم ونشاطهم التجاري داخل الأراضي المحتلة.

وأعلنت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية بغزة، قبل أيام تسلمها قرابة 1800 تصريح تجاري من سلطات الاحتلال.

يذكر أن آلاف التجار حرموا السفر عبر حاجز بيت حانون للعمل منذ أشهر، بحجة الوضع الوبائي، بالإضافة إلى التصعيد الأخير بغزة في مايو الماضي.

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